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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde taksi şoförünü öldürmüştü! Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi! - Haberler

        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, taksi şoförü 45 yaşındaki Murat Karaca'yı, aracına binip darp ettikten sonra tabanca ile öldüren 43 yaşındaki Mustafa Gülbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 2016 yılında kahvehanede tartıştığı kişiyi de bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2023 - 08:48 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:02
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        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
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        Kocaeli'nde olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi.

        SİLAHLA ALTI EL ATEŞ ETTİ

        Katil zanlısı Mustafa Gülbaş.
        Katil zanlısı Mustafa Gülbaş.

        DHA'da yer alan habere göre taksi sürücüsü Murat Karaca'nın (45) aracına binen Mustafa Gülbaş (43), tartıştığı taksiciyi darp etti. Gülbaş, daha sonra tabanca ile 6 el ateş açarak Karaca'yı öldürdü.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Taksici Murat Karaca, 3 çocuk babasıydı.
        Taksici Murat Karaca, 3 çocuk babasıydı.

        Olayın ardından kaçan Mustafa Gülbaş, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        3 ÇOCUK BABASI TAKSİCİ DEFNEDİLDİ

        3 çocuk babası Murat Karaca'nın cenazesi ise Karamürsel ilçesine bağlı Akpınar köyünde öğle namazının ardından toprağa verildi.

        İLK CİNAYETİ 2016'DA İŞLEMİŞ

        İHA'da yer alan habere göre katil zanlısı Mustafa Gülbaş'ın, 2 Haziran 2016'da, Karamürsel Bey Mezarlığı yakındaki bir kahvehanede tartıştığı Müjdat Kocabaş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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        #kocaeli
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