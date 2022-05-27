'BİR DAHA EVLENMEM' DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Irmak ile beraberliğini sosyal medya hesabından ilan etmişti. Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu ile Irmak ilişkisini sonlandırdı.