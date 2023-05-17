"CEM YILMAZ HAYRAN OLDU"



Stand-up yapmanın çok zor bir iş olduğunu söyleyen oyuncu, "Bir insan sevdiğine, 'Stand-up yap' demez, çok zor bir iş. Bengisu sadece beni değil, bütün arkadaşlarını çok güldüren biri. İlk Uraz Kaygılaroğlu'nun aklına geldi. Uraz, kabul etmeyeceğini düşündü ama sevgili eşim bu teklifi kabul ederek inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi. Cem Yılmaz izledi ve Bengi'ye hayran oldu. Bana, 'Nereden buldun bu kızı?' diye sordu ve ben de 'Twitter'dan' diyerek, ona takıldım. Sağ olsunlar, çok destek oldular" açıklamasını yaptı.