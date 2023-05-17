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Sarp Apak: Cem Yılmaz, Bengisu Uzunöz'e hayran kaldı - Magazin haberleri

Sarp Apak: Cem Yılmaz, Bengisu'ya hayran kaldı

Etiler'de objektiflere yansıyan Sarp Apak, geçtiğimiz günlerde ilk kez stand-up gösterisiyle seyircinin karşısına çıkan eşi Bengisu Uzunöz ile ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Cem Yılmaz izledi ve Bengi'ye hayran oldu. Bana, 'Nereden buldun bu kızı?' diye sordu ve ben de 'Twitter'dan' diyerek, ona takıldım. Sağ olsunlar, çok destek oldular" şeklinde konuştu

Giriş: 17.05.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sarp Apak ile eşi Bengisu Uzunöz, Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

    Geçtiğimiz günlerde ilk kez stand-up gösterisi ile seyircinin karşısına çıkan eşiyle ilgili konuşan oyuncu, "Bengisu seyirciden güzel reaksiyon alıyor. Mutlu ve huzurlu. Olabildiği kadar devam etmek istiyor" dedi.

  • "ANLAŞILAMAYAN BİR ŞAKAYA DÖNÜŞTÜ"

    "Bengisu çalışsın, ben evde oturacağım" açıklamasıyla çok konuşulan Sarp Apak, bu sözlerin hatırlatılması üzerine, "O açıklamam şakaydı ama anlaşılamayan bir şakaya dönüştü. Eşiniz mutlu olunca siz de mutlu oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

  • "CEM YILMAZ HAYRAN OLDU"

    Stand-up yapmanın çok zor bir iş olduğunu söyleyen oyuncu, "Bir insan sevdiğine, 'Stand-up yap' demez, çok zor bir iş. Bengisu sadece beni değil, bütün arkadaşlarını çok güldüren biri. İlk Uraz Kaygılaroğlu'nun aklına geldi. Uraz, kabul etmeyeceğini düşündü ama sevgili eşim bu teklifi kabul ederek inanılmaz bir cesaret örneği gösterdi. Cem Yılmaz izledi ve Bengi'ye hayran oldu. Bana, 'Nereden buldun bu kızı?' diye sordu ve ben de 'Twitter'dan' diyerek, ona takıldım. Sağ olsunlar, çok destek oldular" açıklamasını yaptı.

  • "ÜLKECE SENARİST EKSİKLİĞİ YAŞIYORUZ"

    Dizi ve sinema sektöründe senarist eksikliğinden dert yanan Apak, "Çok iyi oyuncularımız ve çok iyi yönetmenlerimiz var ama ülkece senarist eksikliği yaşıyoruz. Bu açığı da kapatırsak her şey harika olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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