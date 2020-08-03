DHA

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi, Kurban Bayramı'nda denize girip, serinlemek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Plajların dolduğu Keşan ilçesinin Erikli köyünde nüfus 100 bin kişinin üzerine çıktı. Erikli'de tüm oteller, pansiyon ve günlük kiralanan yazlık evler dolarken, vatandaşlar sahil ve ağaçlık alanlarda kurdukları çadırlarda kaldı. Caddelerin araçlarla dolup taştığı tatil beldesinde trafik kilitlendi.

KUMSALDA YER KALMADI

DHA'da yer alan habere göre tatilcilerin akın ettiği Erikli sahilinde kalabalıktan dolayı kumsalda şemsiye açacak yer kalmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle sahilde işletmeciler sosyal mesafeli önlemler alırken, denize giren vatandaşın bu kurallara uymadığı görüldü.

FİYATLARDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Yoğunluğu fırsat bilen bazı pansiyon sahiplerinin fiyatlara yüzde 100'lere varan artış yaptığı görüldü. Geceliği 300 TL'den kiralanan evler 600 TL'ye çıktı.

DENİZİN KAPASİTESİ YOĞUNLUĞU KALDIRMADI

Dünyanın kendi kendini temizleyen 3 denizinden biri olan Saros Körfezi, tatilcilerin akın etmesi ile yoğunluğu kaldıramadı. Denizin zaman zaman kirlendiği gözlenirken, işletmeciler de yoğunluktan dolayı belediyenin arıtma tesislerinin yetersiz kaldığını ve bu yüzden denizin kirlendiğini söyledi.

'TRAKYA'NIN BODRUM'U'

Erikli'de turistik tesis işleten Ümit Özel, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden çok sayıda vatandaşın gelmesiyle işlerinin çok iyi olduğunu ve boş yerlerinin kalmadığını söyledi. Sezonun en iyi dönemini yaşadıklarını belirten Özel, "Öncelikle iş yerimizde koronavirüs önlemleri altında vatandaşı sahile alıyoruz. Ateş ölçümü sosyal mesafe ve tek kullanımlık şezlong örtüleri veriyoruz. Burası Ege'nin incisi Saros Körfezi. Erikli sahili de Trakya'nın Bodrum'u konumuna geldi. Bu yıl Erikli'de sahiller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işletmecilere verildi. Kurban Bayramı deniyle ciddi bir yoğun talep alınıyor. Erikli'nin bu yıl belediyeye devir olması nedeniyle alt yapı sorunu henüz çözülmüş değil. Ama bu tür sorunlar çözüldüğünde turizmin en gözde yerlerinden birinin olacağına inanıyorum" dedi.

"ÇOK YOĞUN, DENİZE GİREMİYORUZ"

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Erikli'ye gelen Ayşe Tartı, yoğunluktan dolayı denize giremediklerini söyledi. Tartı, "Deniz çok güzel ama yoğun olduğu için giremiyoruz. İstanbul'dan yakın olduğu için buraya geldik. Sosyal mesafe sahilde uygulanıyor ama denizde buna uyulmuyor" diye konuştu. Tatile ailesiyle birlikte gelen Mustafa Koçtaş, "Çok kalabalık sahilde şemsiye açacak yer kalmadı. Sabah erken gelip yer tutuyoruz, çok yoğun" dedi.