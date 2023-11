Sarkis, Arter'de 'SONSUZ'u anlatacak

REKLAM advertisement1

Bir mekânla birlikte var olmak, mekânsal referanslar veya çağrışımlar üstlenmek veya yeni bir mekân kurgulamak üzere tasarladığı yapıtlarını her sergilenişte değişime ve yorumlamaya açık tutan Sarkis, Emre Baykal’ın küratörlüğünü üstlendiği SONSUZ adlı sergisinde de kurumun koleksiyonunda yer alan yapıtlarından seçtiklerini birbirleriyle ilk kez buluştururken, onlara Arter’in 2. kat galerisinde yeni bir yaşam ve deneyim alanı açıyor.

Sarkis, SONSUZ’da yeniden sahneye çıkardığı İstanbul İkonaları (1986–2023), Elle Danse (1990), Transflammation (1996–2001), Karışık Retrospektif (2001), (Arılara) Çağrı I (2013) adlı işlerini ve 2021 yılında Arter Koleksiyonu’na bağışladığı Respiro’nun ayna ve neonlarını farklı zaman ve mekânlara dair hafızalarıyla birlikte Arter’e yerleştirirken, mekânda meydana getirdikleri bütün içinde her birini yeniden yorumluyor. Sanatçının Arter Koleksiyonu’ndaki yapıtlarına yer veren serginin giriş bölümünde SONSUZ için özel olarak ürettiği iki yeni yapıt da ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Sarkis’in sergi yapımında çalışan ekip üyelerinden duvara bırakmalarını istediği siyah parmak izlerinin politik çalkantılar, doğal afetler ve acı kayıplarla yüklü bir döneme ilişkin çağrışımları, onun hemen yanı başında her an hareket etmeye hazır gibi duran tekerlekli iskemlenin beyaz tüyleriyle hafifliyor, serginin devamında Respiro’dan yansıyan ışık ve renklerle birlikte umuda kapı aralanıyor.

Emre Baykal

Arter’de 4 Şubat 2024’e kadar devam eden SONSUZ sergisi bağlamında 30 Kasım 2023 Perşembe akşamı saat 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda moderatörlüğünü serginin küratörü Emre Baykal’ın üstleneceği sanatçı konuşması, Sarkis’in 1960’lardan bu yana devam eden sanatsal pratiğine dair geniş bir çerçeveden ipuçları sunacak. Konuşmasında, SONSUZ sergisinde de önemli bir rol üstlenen Respiro isimli ikonik yerleştirmesinin ortaya çıkış serüvenine değinen Sarkis, aynı zamanda üretiminde sıklıkla yer verdiği ısıtma, yakma, kamuflaj, bellek, iz bırakma, atölye, ev gibi kavram ve temaları yapıtlarının sergilendikleri mekânla kurdukları özgün ilişkiler üzerinden ele alacak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek sanatçı konuşmasına katılmak için kayıt gerekmiyor.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Kurumsal Sponsor Tüpraş’ın değerli desteğiyle, tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; Perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz.