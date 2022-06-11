Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, 11 Hazira Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler konuğu kim? İşte merak edilen soruların yanıtı ve sürpriz isim...