Şarkılar Bizi Söyler bu hafta Kurban Bayramı'na özel eğlencesi ile seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak. Sunuculuğunu Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un üstlendiği müzik ve eğlence programında "9 Temmuz Cumartesi günü konuklar kim olacak?" sorusu yanıtını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı ve sürpriz konuklar...