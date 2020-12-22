Sia, kendisine yönelik yapılan eleştirilere sabahın üçünce cevap verdiğini belirterek "Gece yarısından sonra duygusal bir şey yapmama kuralım olmasına rağmen, bu sefer batırdım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ayrıca, rol için otizm spektrumunda yer alan biriyle görüştüğünü fakat kendisinin çekim sürecini çok sıkıntı verici bulduğunu söyledi.