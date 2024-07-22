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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Paul Young'ın ikinci evliliğinde çocukları onu yalnız bıraktı - Magazin haberleri

        Şarkıcı Paul Young'ın ikinci evliliğinde çocukları onu yalnız bıraktı

        1980'li yılların ünlü şarkıcısı Paul Young, 6 yıl önce beyin kanserinden kaybettiği eşi Stacey Smith'in ardından yeni aşkıyla ikinci baharını yaşamaya başladı. Geçen yıl nişanlanan İngiliz şarkıcının cuma günü yapılan düğününe, annelerinin yasını tutan 4 çocuğundan hiçbiri katılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:23
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        • 1

          1980'li yılların ünlü şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci Paul Young, 1987'de evlendiği 3 çocuğunun annesi Stacey Smith'i 2018'de kaybetti.

          Beyin kanseriyle iki yıl süren mücadelesine yenik düşen Stacey Smith, hayata gözlerini yumduktan sonra Paul Young, uzun süre eşinin yasını tuttu. Ancak İngiliz şarkıcı, geçen yıl nişanlandığını açıklayarak yeniden evlenmeye hazır olduğunu duyurdu.
          68 yaşındaki şarkıcı, eşinin ölümünden sonra gönlünü 56 yaşındaki Lorna Young'a kaptırdı. Sevdiği kadınla geçen cuma günü Londra'da kıyılan resmi nikâhla hayatını birleştirdi.

        • 2

          "ÇOK ACI VERİCİ"

          Hayatının ikinci baharına başlayan Paul Young, mutlu olsa da 6 yıl önce kaybettiği eşi Stacey Smith ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri bile babalarının nikâhına katılmadı.

          Paul Young ile Stacey Smith'in kızları 36 yaşındaki Levi Young, 29 yaşındaki Layla Young ile oğulları 27 yaşındaki Grady Young ve 12 yaşındaki Jude Slazenger nikâhta yer almadı.

          Çocukların, babalarının ikinci düğününü "çok acı verici" buldukları için katılmadıkları öğrenildi. Paul Young'ın bir arkadaşı; "Çocuklar, hâlâ annelerinin derin üzüntüsünü yaşıyor. Babalarının yeniden evlenmesini izlemek çok acı verici olurdu, bu yüzden uzak durdular" dedi.

        • 3

          "HÂLÂ YAS TUTUYORLAR"

          "Hâlâ yas tutarken tüm gözlerin üzerlerinde olacağı böylesine büyük bir etkinliğe katılmak çok fazla olurdu" diyen arkadaşı, "Hem Paul hem de Lorna Young, bu kararı anlayışla karşıladı" dedi.

          Çocukların, çiftle birlikte evlerinde özel olarak kutlama yaptığı düşünülüyor.

          Paul Young'ın çocuklarından hiçbiri bu düğünü sosyal medyada paylaşmadı ve hiçbiri babasının yeni eşini de takip etmedi.

          Paul Young ile Lorna Young, düğün haberini Instagram'da hayranlarıyla paylaştı. Şarkıcı, geçen ekim ayında nişanlandığını duyururken "Yeni Bayan Young ile tanışın" ifadesini kullanmıştı.

        • 4

          "EN MUTLU GÜNÜM"

          Paul Young, şimdi de evlilik haberini paylaşırken; "Bugün dünyanın en harika kızıyla evlendim. Teşekkür ederim Lorna, bu hayatımın en mutlu günlerinden biri" dedi. Lorna Young da eşinin duygularını yineleyerek "Şimdiye kadarki en mutlu gün" paylaşımını yaptı.

        • 5

          BEYİN KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

          1983'te 'Come Back And Stay' adlı klibin setinde tanışan Paul Young ile Stacey Smith, 1987'de evlendi ve 3 çocukları oldu. Çift, 2006'da ayrıldı. Smith, dördüncü çocuğu Jude'u İsrailli iş insanı Ilan Slazenger'dan dünyaya getirdi. Çift 2009'da tekrar bir araya geldikten sonra Paul, Jude'a da babalık yaptı. Stacey Smith'e beyin kanseri teşhisi konuldu ve 2018'de vefat etti.

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