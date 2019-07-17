Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Ela ile son günlerin en çok konuşulan ismi haline gelen YouTuber Reynmen, kısa sürede aldığı izlenme ve beğenme oranıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Ünlülerden aldığı güzel yorumlar ve desteklerin yanı sıra birçok eleştiriye maruz kalan Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca'ya isim vermeden göndermede bulunmuştu.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, "Şarkıların milyon izlendi. Ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?" sorusuna "Hepsine çok teşekkür ederim. Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü." diyerek sözünü yarıda kesmişti.

"EZİKÇE GELİYOR"



Ardından, fenomen "Yaşça büyük sanatçıların başarısını tebrik etmek yerine eleştirmelerine ne diyorsun" sorusuna ise"Buna üzülüyorum çünkü yıllarca ismini muhafaza etmiş ve korumaya çalışmış bir şekilde. Herkesten ve her şeyden hatta ezik olduğunu düşündüğü benimle bile adını yan yana getirip bir şeyler konuşulması bana çok ezikçe geliyor" demişti.

"KÜFÜR ETMEK YERİNE BÜYÜKLERİNDEN BİR ŞEYLER ÖĞRENSİNLER"

Şarkıcı Hatice ise bugün konuyla ilgili "Şu sahte tıklanmalar artık kabak tadı verdi. Tıklanma 33 milyon bir tane konser yok ortada sanal dünyanın sanalcıkları. Küfür etmek yerine büyüklerinden bir şeyler öğrensinler " şeklinde yorumda bulundu.

Reynmen'in yeni şarkısı ve tıklanma sayısıyla ilgili Demet Akalın ve Aleyna Tilki' de yorumda bulunmuştu.