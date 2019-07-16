"GELİRİ 3 FARKLI HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAĞIM"

YouTube gelirlerini 3 farklı vakıfa, 3 farklı hayır kurumuna bağışlayacağımı söylemiştim. Onlar geldikçe sizinle paylaşacağım. Bu para mevzusuna çok takılıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Bir işi gerçekten severek yapıyorsanız para zaten size bir şekilde geliyor. Parayı kovalamanıza gerek yok. Severek yaptığınız işte para zaten sizi kendiliğinden buluyor. Çok kasmayın.