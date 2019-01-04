Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Ayla Çelik, Şebnem Sungur ve Serdar Aslan’ın yazıp düzenlendiği şarkının klip çekimini 5 kez ertelediklerini söyleyen Altay, “Birkaç kere ertelendi. O yüzden 'bugün ne olursa olsun çekeceğiz' dedik. Yağmur yağmaya başladı. Ne olursa olsun çekeceğiz. Hazırlıklı geldik” dedi.