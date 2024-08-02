Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay | Son dakika haberleri

        Sarıyer’de yürekleri ağza getiren olay

        İstanbul Sarıyer'de anne ve babasının evde olduğu sırada 5. kattaki evlerinin camından dışarı çıkıp yürüyen 3 yaşındaki çocuk, yürekleri ağza getirdi. Mermerin ucundaki çocuğu görünce büyük panik yaşayan esnaf, koşarak aileye haber verdi. Çocuk son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yürekleri ağza getiren olay
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sarıyer'in Rumeli Hisarı Mahallesi'nde anne ve babası evdeyken odanın camından dışarı çıkan 3 yaşındaki çocuk pencerenin kenarında yürümeye başladı.

        Pencere kenarının en ucuna gelen çocuğu mahalleli fark etti. 5 katlı binanın altına esnaf kendi imkanları ile battaniye gerdi, bina altındaki araçlar çekildi. Bu sırada esnaf zamanla yarıştı, koşarak 5. kata çıkarak aileye haber verdi. Küçük çocuk ailesi tarafından pencereden içeri alındı.

        "ANNESİ ÇOCUĞU SON ANDA KURTARDI"

        Aileye haber verip facianın önüne geçen esnaf Ahmet Kısır, "Burada müşteriler yemek yerken bir gürültü oldu. Bir baktım binanın köşesinde bir çocuk var. İnanılmaz bir olay. Herkes yukarı doğru elini açarken ben yukarı çıktım. Benim peşimden bir abi de geldi. Çıktık en üst kata söyledik. Kadın son anda tuttu çocuğu. Sözün bittiği yerdi, inanılmaz gibi bir şeydi. Çocuk ortadaki camdan çıkmış en uca kadar da yürümüş orada bir yürüme payı da yok. Çocuk da burada ekmek fırını olan bir esnafın torunu. Aile korkudan titredi gerçekten sözün bittiği yerdi. Esnaf hızlıca bir şeyler yapmaya çalıştı ama bir an önce yukarı çıkıp aileye de haber vermek gerekiyordu. Ben yukarı çıkarken hep kötü bir şey olmasın diye düşündüm ama yetiştik çok şükür. Biz aileye haber verdikten sonra annesi yetişebilecek mi diye düşünürken yere çöktük kaldık. Çok korkunç bir olaydı. Bütün gün olayın stresinden ayaklarım ağrıdı" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Sarıyer
        #çocuk
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Paylaşımsız kaldılar
        Paylaşımsız kaldılar
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        Habertürk Anasayfa