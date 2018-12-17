18 ARALIK 2018
WhatsApp Hattı
SIRADAKİ HABER
Haberler Gündem Boğaz'da kahreden olay!

Sarıyer sahilinde ölü yunus bulundu

Sarıyer Tarabya sahilinde ölü yunus bulundu. Sahilde yürüyüş yapanlar manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Gözünden yaralandığı sanılan yunus daha sonra çevredekiler tarafından tekrar denize atıldı

17.12.2018 - 10:01 | Güncelleme: DHA Gündem
sarıyer

Sahil kenarında dün akşam balık tutanlar denizde ters dönmüş yunusu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. DHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi ters dönmüş yunusu denizden sahile çıkardı. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yunusun öldüğü anlaşıldı.

Sahilde balık tutan ve yürüyüş yapanların bazıları yunusun fotoğraflarını çekti, bazıları da yaklaşarak elleriyle dokundu. Göz kısımlarında kan bulunan yunus, daha sonra çevredekiler tarafından tekrar denize atıldı.

"GÖZÜNDEN YARALANMIŞ AMA NE YARASI OLDUĞU BELLİ DEĞİL"

Tarabya sahilinde balık tuttuğunu söyleyen Zeki Gökay, “Kıyıya çıkmış hayvan, gözünden yaralanmış. Ama ne yarası olduğu belli değil. Ben burada balık tutuyordum. Yunus kıyıya doğru geldi. Sahil güvenlik geldi kıyıya çıkardı" dedi.



"ÇOK ÜZÜLDÜM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Sahilde yürüyüş yapan Kıymet Ada ise “Ben de olduğunu anlamadım, sordum, yunus balığı kıyıya vurmuş onu da sahile çıkarmışlar. Sonra polisler geldiler, baktılar birşey yapmadılar daha sonra da gittiler. Boğazdan yunusların çok geçtiğini görüyorum ama buna ilk defa rastlıyorum. Çok üzüldüm yunuslar çok değerli hayvanlar" dedi

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(1)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • husok34 2018-12-17 11:04:08 niye denize atılıyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X