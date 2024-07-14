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        Haberler Güzel Sözler Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

        Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda facia: 1 kişi boğuldu, 1 kişi kayıp

        İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay gözden kayboldu. Oral ve arkadaşını kurtarmak için denize giren Recep Kurban'ın dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Günay ekipler tarafından kurtarılırken, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral'ı arama çalışmaları havadan ve denizden sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:17
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          Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'na giden Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay, girdikleri denizde öğle saatlerinde gözden kayboldu.

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          Bu sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Bir süre sonra Recep Kurban dalgalar arasında kayboldu.

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          İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Recep Kurban'ın cansız bedenine ulaştı.

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          Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından dün günboyu gerçekleştirilen aramalarda Oral'a ulaşılamadı.

        • 5

          Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

        • 6

          Çalışmalar bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı.

        • 7

          Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Oral'ın yakınları da arama çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.

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          "4-5 ARKADAŞ GELMİŞLER"

          Ersin Oral'ın amcasının oğlu Hüseyin Oral, "Dün öğlen 14.00 gibi buraya gelmişler. 4- 5 arkadaş gelmişler. Birinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda. Amcamızın oğlunu bekliyoruz, boğulduğuna da emin değiliz. İnşallah hayırlısı olsun. AFAD ile beraber Jandarma ekipleri ve dalgıçlar aradıklarını söylediler. Onun dışında bir gelişme yok. 35 yaşında 1 oğlu vardı 10 senelik evliydi " dedi.

        • 9
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