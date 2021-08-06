Sarışın olmanın altın kuralları

Sarı saçların yeniden revaçta olduğunu belirten kuaför Erkan Yıldırım, "Sarışınlık bir yaşam tarzıdır. Sadece saçınızı boyatmanız yetmez, makyajınızdan kıyafetinize her şeyiniz bu renge uygun olmalı" dedi
Sarı saç kullanımı pek çok kadına cazip gelse de sarı saç, diğer renklere göre daha fazla bakım ve özen gerektiriyor.
Türkiye´de sarı saç rengini kullananların yaptığı ortak yanlışlar olduğunu ifade eden kuaför Erkan Yıldırım, "Kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri, sarışınlığı sadece bir saç rengi olarak düşünmeleridir. Oysa sarışınlık bir yaşam tarzıdır. Bir kadın saçını sarıya boyatırsa, dış görünüşü ve kimliği tamamen değişir. Ve o andan sonra yeni yaşam tarzına uygun seçimler yapmalıdır. `Türk tipi sarışınlık´taki eksiklikler; saçı sarıya boyattıktan sonra düzenli olarak dip boyası yaptırılmaması, fön, maşa gibi saç şekillendirme işlemlerinin ihmal edilmesi, bakım yaptırmaktan kaçınılması, yanlış makyaj uygulamaları, kıyafet renklerinin yanlış tercih edilmesi şeklinde sıralanabilir" diye konuştu.
"BAKIMSIZLIK HEMEN DİKKAT ÇEKER"
Yıldırım, sarışınların yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı:
"Sarışın bir kadının eşofmanla market alışverişine çıktığını düşünün. Bakımsızlığı, esmer bir kadına göre daha çok dikkat çekecektir. O nedenle bir sarışının dışarıya makyajsız çıkmaması gerekir. Makyaj, önemli bir nokta. Ayrıca sarı saç, bronz teni sever. Önemli detaylardan biri de kıyafettir. `Saçımı boyattım ama eskisi gibi giyineceğim´ demek olmaz. Sarı saça uygun renkte kıyafetler seçilmelidir. Dip boyası ve saç bakım işlemleri de kuaförün uygun gördüğü zamanlarda mutlaka tekrarlanmalıdır."
"DOĞRU TONUN SEÇİLMESİ GEREKİR"
İddialı bir sarı saç için kuaför seçiminin de önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sarı, cesaret isteyen iddialı bir renktir. Farklı olmanın rengidir. Her ortamda dikkat çeker. Milyonlarca arabanın çıktığı trafikte taksiler neden sarıdır? Bu renk dikkat çektiği için tabii. İnsanlar için de aynı durum söz konusu. Bir toplulukta her zaman önce sarışınlar dikkat çeker. Ancak sarının da geniş bir ton skalası var. Doğru tonu tercih etmek çok önemli. Burada görev kuaföre düşüyor. İyi bir kuaför, kişiye teniyle uyumlu en doğru rengi seçebilendir" ifadelerini kullandı.
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