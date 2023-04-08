'Sarılar' suç örgütüne operasyon! Çete lideri ve 58 kişi tutuklandı!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu ve silah ticareti' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' gibi 71 ayrı suça karışan, kendilerini 'Sarılar' olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.

DHA'da yer alan habere göre polis, liderliğini Kenan Sarı'nın yaptığı belirlenen örgüt üyelerine yönelik, 4 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde, 105 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda Kenan Sarı saklandığı Seyhan ilçesindeki rezidansta, diğer 104 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı.