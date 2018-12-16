18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kanada'nın Edmonton, Toronto, Winnipeg, Okanagan, Moncton, Calgary, Saskatoon ve Halifax kentlerinde, Fransa'daki gibi "sarı yelek" giyen protestocular eylem düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te beş hafta önce başlayıp dünyanın muhtelif kentlerine yayılan sarı yelekliler protestosu, Kanada'ya da sıçradı.
Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax'ta belediye binasının dışında toplanan sarı yelekli bir grup, Birleşmiş Milletlerin Kanada'nın da yakın zamanda imzaladığı güvenli ve yasal göçü artıran BM Küresel Göç Sözleşmesi'ni protesto etti.
"HÜKÜMETİMİZ YÜKSEK SESLE BAĞIRMAKTA OLAN AZINLIĞIN SESİNİ DUYUYOR"
Başbakan Justin Trudeau ve hükümetine ağır eleştirilerin yapıldığı eylemde konuşan organizatör James Hoskin, "Hükümetimiz yalnızca daha yüksek sesle bağırmakta olan azınlığın sesini duyuyor. Oysa başbakan çoğunluk adına konuşmalıdır" dedi.
Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da eylem düzenleyen Ulusal Vatandaş İttifakına mensup sarı yelekliler ise yaptıkları açıklamada, BM'nin göç anlaşmasını protesto ettiler. Protestocuların açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve küresel dünya düzenine karşı birleşmek için Edmonton'daki tüm vatanseverlere, milliyetçilere, Kanadalılara çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'deki bir mitingde, bir grup sarı yelekli protestocu da Edmonton'dakine benzer mesaj paylaştı. Protestocu grubun sarı yeleklerinin arkasında "Trudeau hain" ifadesi dikkati çekti.
HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLERİN AŞINDIRILDIĞI İDDİASIYLA MEYDANDALAR
Okanagan kentinde toplanan protestocu sarı yelekliler ise haklar ve özgürlüklerin aşındırıldığını belirterek hükümeti protesto etti.
Toronto'da da belediye binasının bulunduğu Nathan Philips Meydanı'nda toplanan yaklaşık 60 sarı yelekli protestocu, BM Göç Paktı'nı ve ifade özgürlüğünün engellenmesini eleştirdi.
Kanada'nın 8 ayrı kentinde gerçekleşen protesto eylemleri olaysız sona ererken, polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığı bildirildi.
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