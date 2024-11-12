Öztürk, "Ayçiçeğinde bazı bölgelerde neredeyse sıfıra yakın verim alındı. Üreticiler daha önce de kanola ekiyordu; ama bu sene yoğun bir ekim oldu. Üretici bir umutla ekti. Fakat iklimsel değişiklikler eylül ve ekim ayında da devam ettiğinden dolayı bu sefer kanolada da hüsrana uğradı. Çok masraflar yapıldı. İlacı, gübresi ve işçilik olarak çok maliyetli bir ürün. Kışlık bir mahsul olduğu için bizim bölgemizde yaklaşık 200 ile 350 kilogram arasında verim sağlıyordu. Geçtiğimiz sezon en iyi fiyatın kanolada olmasından dolayı üreticiler de tercih etti. Ama maalesef yine iklim değişikliğine yenildi" dedi.