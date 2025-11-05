Habertürk
        Saray koridorlarından bugüne: Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncularının yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

        Saray koridorlarından bugüne: Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncularının yıllar içindeki şaşırtan değişimi!

        Bir dönem ekranların en çok konuşulan dizisi olan Muhteşem Yüzyıl, sadece hikayesiyle değil, oyuncularıyla da iz bıraktı. Aradan geçen yıllarda dizinin yıldızları hem kariyerlerinde hem de görünümlerinde büyük değişimler yaşadı. İşte o unutulmaz kadronun bugünkü halleri…

        Giriş: 05.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 08:00
        • 1

          Televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti. Aradan geçen yıllar, o muhteşem oyuncu kadrosuna da farklı bir hikâye yazdı. Kimi Hollywood’a uzandı, kimi bambaşka bir hayat kurdu… İşte oyuncuların yıllar içindeki değişimi!

        • 2

          Mahidevran Sultan - Nur Fettahoğlu

        • 3

          Hatice Sultan - Selma Ergeç

        • 4

          Gül Ağa - Engin Günaydın

        • 5

          Sümbül Ağa - Selim Bayraktar

        • 6

          Şehzade Mustafa - Mehmet Günsür

        • 7

          Mahidevran Sultan - Pelin Karahan

        • 8

          Şehzade Cihangir - Tolga Sarıtaş

        • 9

          Şehzade Beyazıt - Aras Bulut İynemli

        • 10

          Şehzade Mehmet - Gürbey İleri

        • 11

          Şehzade Selim - Engin Öztürk

        • 12

          Prenses Isabella Fortuna - Melike İpek Yalova

        • 13

          Firuze Hatun - Cansu Dere

        • 14

          Victoria - Saadet Işıl Aksoy

        • 15

          Malkoçoğlu Yahyapaşazade Bali Bey - Burak Özçivit

        • 16

          Gülşah - Nihan Büyükağaç

        • 17

          Valide Sultan - Nebahat Çehre

        • 18

          Nigar Kalfa - Filiz Ahmet

        • 19

          Pargalı İbrahim Paşa - Okan Yalabık

        • 20

          Haseki Hürrem Sultan - Meryem Uzerli

        • 21

          Kanuni Sultan Süleyman - Halit Ergenç

          Fotoğraf kaynak: YouTube (Muhteşem Yüzyıl), Instagram, IMDb

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
