Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Giriş: 14.07.2023 - 11:56
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Tatvan-Van kara yolu Köprücük köyü mevkisinde İ.D. (38) idaresindeki otomobil şarampole devrildi.
Kazada, M.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü İ.D. ile E.E., M.A.E. ve M.A. yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.