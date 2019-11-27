İstanbul'da ''Sarallar'' organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı, 8 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kamuoyunda ''Sarallar'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Ekipler, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Burhanettin Saralın da bulunduğu 21 kişiyi yakaladı.

Baskınlarda çeşitli suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 8 silaha da el kondu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden Burhanettin Saral, 4 yıl önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece şartlı tahliye edilmişti.

"Sarallar" ile elebaşı Sedat Şahin olduğu öne sürülen başka bir organize suç örgütü "Şahinler" arasında 15 yıl önce başlayan çatışmalarda çok sayıda insan ölmüş ya da yaralanmıştı.