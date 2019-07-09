Sarah Jessica Parker, Hollywood’daki cinsel taciz olaylarının arıdından başlayan #MeToo hareketine katıldı.

2000’li yıllara damgasını vuran ‘Sex & The City’ dizisiyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Fresh Air adlı radyo programına konuk oldu.

Büyük bir sinema yıldızının uygunsuz davranışlarına maruz kaldığını söyleyen aktris, “O dönem her ne kadar gelişmiş ve modern bir insan olduğumu düşünsem de, rolüm ne olursa olsun, kendimi uygunsuz biçinde davranan o adam kadar güçlü hissedemedim” itirafıyla şaşırttı.

Çalışmaya devam etmek için bu olayı görmezden gelmek zorunda kaldığını da belirten Parker, “Dürüst olmak gerekirse mahremimde tuttuğum bu olaylarla ilgili neden daha cesur olmadığımı da bilemiyorum. Daha sonra ajansıma yaptığım şikayetin ardından her şey değişti” diye konuştu.