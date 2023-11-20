Sara Tavares vefat etti
1994'te Portekiz'i Eurovision'da 'Chamar a Musica' şarkısıyla temsil eden Sara Tavares, yaşamını yitirdi
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Dublin'de gerçekleşen 1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Chamar a Musica' şarkısıyla Portekiz'i temsil eden ünlü şarkıcı Sara Tavares'ten acı haber geldi. Tavares'in 45 yaşında, Lizbon'da hayata veda ettiği belirtildi.
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Uzun bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Sara Tavares'in yaşam mücadelesini kaybettiği duyuruldu. Daily Mail'in aktardığına göre; Acı haberi Tavares'in ailesi açıkladı.
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Öte yandan Sara Tavares, Eurovision Şarkı Yarışması'nda 8'inci sırada yer almıştı.
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İspanya'dan 12 puan alan şarkıcı, 25 katılımcının 13'ünden puan almayı başararak, kendi ülkesinde tarihe geçmişti.
Fotoğraflar: Instagram