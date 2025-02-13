Santi ve Seda Tripkolic'ten 'Şerefsizin Şerefine'

Santi, sevenlerinin karşısına yeni bir albüm ile çıkmaya hazırlanıyor. Rapçi, albümün ilk şarkısı olan 'Şerefsizin Şerefine'de Seda Tripkolic ile düet yaptı.

Albümün ayak seslerini taşıyan 'Şerefsizin Şerefine' isimli şarkıda, Santi ve Seda Tripkolic işbirliği hem sokak kültürüne sadık kalan hem de modern bir yaklaşım sunuyor.

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Santi, Seda Tripkolic ile müzikal ve sosyal anlamda güçlü bir uyuma sahip olduklarını vurgulayarak, bu şarkının sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda onların ortak enerjisinin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Şarkının alt yapısı 'Prod Vua' imzası taşıyor.

Sözlerini Santi ve Seda Tripkolic’in üstlendiği şarkı, Sony Music Türkiye etiketiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınlanacak.