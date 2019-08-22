Şans Topu çekiliş sonuçlarının dün akşam belli olmasıyla birlikte Niğde Bor'dan 1 talihli 837 bin 239 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu'nda 5 bilen 13 talihli de kişi başı 6 bin 232 liralık ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi 949. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 21 AĞUSTOS:

06 - 08 - 10 - 27 - 31 + 04

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: NİĞDE / BOR

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 13

4+1 bilen kişi sayısı : 199

4 bilen kişi sayısı : 2.752

3+1 bilen kişi sayısı : 5.976

3 bilen kişi sayısı : 75.453

2+1 bilen kişi sayısı : 55.698

1+1 bilen kişi sayısı : 183.864

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 837.239,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.232,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 543,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 49,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Sonuçlar ve ikramiye bilgileri ise yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden çekilişten yarım saat sonra yayımlanıyor.