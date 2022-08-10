Şans Topu 10 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişinde gözler bugün kazandıran sayılarda olacak. Talihli adayları Milli Piyango TV’den canlı izleyebilecekleri çekilişte 5+1 bilmeleri halinde büyük ikramiyenin sahibi olacaklar. Peki 10 Ağustos Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

5+1 ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan çekiliş saat 20.00'da yapılıyor. İkramiye detayları ise çekiliş sonrasında netleşiyor. Çekilişte 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 bilenler ve 3, 4, 5 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar.

Çekiliş öncesinde beklenen büyük ikramiye tutarı ise 227 bin lira olarak duyuruldu.

Şans Topu çekilişi 10 Ağustos saat 20.00'de Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınla gerçekleşiyor.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Talihli adayları kolon başı 2 TL’lik ücreti ödeyerek oyunu oynayabilirler.