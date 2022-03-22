Özel gösterimi yapıldı

25 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Şans Tanrıçası’nın İstanbul’daki özel gösterimi Soho House’da yapıldı. Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in katılımıyla gerçekleştirilen gösterime Zerrin Tekindor, Çağlar Çorumlu, İsmail Küçükkaya, Gökhan Mumcu, Simge Fıstıkoğlu, Gülay Avşar, Sinan Öncel, Bulut Reyhanoğlu, Naz Elmas ve gazeteci dostları katıldı.
Vizyon öncesi, usta yönetmen Ferzan Özpetek’in katılımıyla gerçekleştirilen özel gösterime katılan konuklar, filmin hikayesinden çok etkilendiklerini dile getirdiler. Gözyaşı ve kahkahanın birbirine karıştığı 'Şans Tanrıçası' için sıcacık, insanı fazlasıyla etkileyen, ruhlara dokunan bir film yorumunu yaptılar.
Zerrin Tekindor: Sahneler, müzikler çok iyi, çocuklar da harika, nefis bir Ferzan Özpetek filmi.
Çağlar Çorumlu: Çok duygulu bir film. Film bitince 5 dakika yerimden kalkamadım.
İsmail Küçükkaya: Ferzan Özpetek filmlerini çok beğenirim. Bu başka bir boyuta geçmiş. Diyaloglar, filmin kendisi, bütünüyle çok etkilendim.
Gökhan Mumcu: Duygular o kadar güzel anlatılıyor ki, içindeki sürprizler, özellikle de Sezen Aksu beni çok etkiledi. Çok güzel bir film.
Gösterildiği ülkelerde seyircinin yoğun ilgi gösterdiği filmin başrollerinde Cahil Periler filminden tanıdığımız Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo ve Serra Yılmaz yer alıyor.
R&C Production ve Warner Bros Entertainment Italia ortaklığında çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosu Ferzan Özpetek, Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni”ye ait. İtalya’da gişe rekorları kıran ve gösterildiği ülkelerde eleştirmenlerin övgüyle söz ettiği 'Şans Tanrıçası'nın, Türkiye gösterim hakları BKM'ye ait.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!