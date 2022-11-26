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Şans getirdiğine inanılan tekrar eden sayıların anlamları nedir ve ne işe yarar? 777 sayısının anlamı nedir, ne işe yarar?

Şans getirdiğine inanılan tekrar eden sayıların anlamları nedir?

Son zamanlarda sosyal medyada çokça karşımıza çıkan 777 sayısı aslında önemli anlamlar içeriyor. Tekrarlayan sayı dizelerinin ismine melek numerolojisi deniyor. Melek numerolojisine göre bu sayılar ruhsal veya ilahi bir mesajı iletmek için hayatınızda rastgele görünür ve üçlü ya da dörtlü biçimlerde oluşabilir.

Giriş: 26.11.2022 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • NÜMEROLOJİ NEDİR?

    Nümeroloji, Okültizm’in bir dalıdır. Evrenin sayısal bir veri olduğunu ve evrende hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını savunur. Ayrıca her şeyin sayısal bir düzen içerisinde meydana geldiğini ve sayılarla ilgili çeşitli analitik çalışmalarla ilgilenir.

  • Yine söylenen göre her insanın melek sayısı farklıdır ve melek sayısının anlaşılması için sık sık karşınıza çıkan sayı serisine dikkat etmeniz gerekiyor.

    777 ve 555 sayısının Şans getirdiğine inanıldığı için sık sık sosyal medyada görmeniz mümkün. Fakat 0’dan 9’a kadar her melek sayısı farklı anlamlar içeriyor.

    Bu sayılardan bazılarının şans getirdiğine inanılsa da bazılarının bir mesaj gönderdiği düşünülüyor. Yani bu sayıyı tesadüfen gören biri kendisine evren tarafından mesaj gönderildiğine inanabiliyor.

  • 000 ANLAMI

    000 bir tür ruhsal rehberliği temsil ettiği söylenir. Bu rakamı görürseniz, inandığınız herhangi bir ruhsal güçten gelen destekten bir işaret alıyor olabilirsiniz. Sıfır sayısı genellikle başlangıçlarla ilişkilendirilir. Yani bir şeye başlamaya hazır olduğunuz anlamına da gelebilir.

  • 111 ANLAMI

    111 sayısı ise genellikle rüyaların gerçekleşeceği anlamına gelir. Kişinin hayatına refah geleceği ve ruhsal gücün rehberlik edeceğini işaret eder.

  • 222 ANLAMI

    222 sayısı, kişinin hayatında bir denge ve güven duygusunu aradığı bir yerlerde olduğunu gösterir. Kişi bu duyguyu kendi içinde veya yakın ilişkilerinde arıyor ya da hayatında uyum yakalamak için yeni bir başlangıçça yaklaşıyor olabilir.

    Bu sayı genellikle ‘hayatını yoluna koy’ şeklinde uyarı verir.

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