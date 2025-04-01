Şanlıurfaspor'da ayrılık
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Giriş: 01.04.2025 - 00:59 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:59
Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Şanlıurfaspor, sol kanat oyuncusu Ahmet Yazar'la yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ahmet Yazar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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