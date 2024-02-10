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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor: 0 - Keçiörengücü: 1 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 0 - Keçiörengücü: 1 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:33
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        Keçiörengücü Camara'yla 3 puanı aldı
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Keçiörengücü 1-0'lık skorla kazandı.

        Bu sonucun ardından Ankara ekibi puanını 26'ya yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 19 puanla 16. sırada kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise Kocaelispor'a konuk olacak.

        Stat: 11 Nisan

        Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Tokotaev, Aleksis Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 73 Hüseyin Erkan), İshak Çakmak, Landel (Dk. 86 Begic), Marco Paixao, Tolga Ünlü (Dk. 86 Semih Karadeniz), Harris (Dk. 17 Dening), Aldair, Ümit Kurt (Dk. 86 Barış Gök)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 68 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 68 Camara), Dembele (Dk. 83 Görkem Bitim), Bardhi (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Selim Ilgaz (Dk. 46 Traore), Mikail Okyar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim

        Gol: Dk. 82 Camara (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Dening (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 69 Bardhi, Dk. 84 Metin Uçar, Dk. 85 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

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