Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Giriş: 28.03.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:26
Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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