Şanlıurfa´yla özdeşleşen ve adına türküler yakılan 1977 yılında nesli tükenmenin eşiğine gelen koruma altındaki ceylanların sayısı artmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3'üncü Bölge Müdürlüğü 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 30 ceylan, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki 15 bin hektarlık korumalı alanda doğaya bırakıldı. İstasyonda yetiştirilen 3 ceylanı kendi elleriyle doğaya salan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yaban Hayatı Koruma Birliği'nce 2013 yılında alınan kararla ceylanların hassas, korunması gereken ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanlar olarak tespit edildiğini söyledi.
Şanlıurfa'da 2020 yılında yapılan tespitlere göre Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki korumalı doğal alanda 379, üretme istasyonlarında ise 164 ceylan bulunduğu bilgisini veren Vali Erin, geçen yıl Şırnak Cudi Dağı'na 50 ceylan salındığını ve yavruladıklarının tespit edildiğini, bu yıl da 40 ceylanın daha Cudi Dağı'na salınacağını ifade etti. Erin, "İnşallah artık Cudi'de teröristler değil, ceylanlar dolaşacak. Ceylan üretme istasyonu yetkililerine emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün de istasyonda yetiştirilen 30 ceylanımızı 15 bin hektarlık alana saldık. Ceylanları, yaban hayatına uygun bir alanda koruma altında tutmaya çalışıyoruz. İnşallah yapılan çalışmalarla, bu hayvanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan statüsünden çıkacak. Buna katkı sunan illerden biri de Şanlıurfa olacak. Doğaya saldığımız ceylanlarımıza uzun ömürler diliyoruz. Bu hayvanlarımızı avcılara karşı korumaya yönelik de büyük bir çaba ortaya konuyor. Görevlendirdiğimiz korucular aracılığıyla da arkadaşlarımıza destek oluyoruz" dedi.
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