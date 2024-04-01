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        Haberler Gündem Şanlıurfa Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? scm04

        31 Mart 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları ile Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu!

        Şanlıurfa seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 16.00'da kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Şanlıurfa Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:26
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        • 1

          Şanlıurfa seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için “31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu?” sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Şanlıurfa canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...

        • 2

          2024 ŞANLIURFA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

          2024 Şanlıurfa Belediye Başkanı belli oluyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Mehmet Kasım Gülpınar aldığı 38,87 oy oranıyla Yeniden Refah Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi.

          Şanlıurfa'da açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Mehmet Kasım Gülpınar'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

          GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

          ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          2024 ŞANLIURFA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

          Kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları şöyledir;

          Eyyübiye - Mehmet Kuş - Ak Parti %41,57

          Haliliye - Mehmet Canpolat - Ak Parti %40,28

          Karaköprü - Nihat Çiftçi - Yeniden Refah %41,03

          Akçakale - Abdülhakim Ayhan - Ak Parti %54,45

          Birecik - Mehmet Begit - Dem Parti %54,39

          Bozova - Aygül Kapıkayalı - Dem Parti %36,96

          Ceylanpınar - Uğur Kahraman - Dem Parti %46,54

          Halfeti- Mehmet Karayılan - Dem Parti %39,45

          Harran- Mahmut Özyavuz - MHP %58,08

          Hilvan- Serhan Paydaş - Dem Parti %33,20

          Siverek- Ali Murat Bucak- Ak Parti %40,23

          Suruç- Ayten Kaya- Dem Parti %57,21

          Viranşehir- Serhat Dicle İnan- Dem Parti %51,70

          ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          SEÇMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR

          Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

        • 5

          2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİM SONUCU

          2019 Yılında yapılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye seçiminde 893.936 seçmen oy kullandı. AK Parti aldığı yüzde 60,81 oy oranıyla seçimi kazandı ve Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan SP yüzde 36,35 oy oranıyla seçimi tamamladı.

        • 6

          TÜRKİYE GENELİ 2019 SEÇİM SONUCU

          2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

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