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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili, partisinden istifa etti.

Şanlıurfa Milletvekili Cem Karakeçili X'ten bir açıklama yaparak, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine Teşekkür ediyorum pic.twitter.com/6DipFkWf5g — Cem KARAKEÇİLİ (@cemkarakecili) February 26, 2024

Karakeçili paylaşımında "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ parti ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cem Karakeçili istifa açıklamasında, "Genel Başkan Sayın Meral Akşener, oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bilgini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin iradesi, tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmağın arasında sıkışıp kalmıştır" dedi.

Fotoğraf: Cem Karakeçili'nin X hesabından alınmıştır.