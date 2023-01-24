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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 16 tutuklama

Telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı

Giriş: 24.01.2023 - 02:25 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 16 tutuklama
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
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AA

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

AA'nın haberine göre; Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak Şanlıurfa, Ankara, Denizli ve Bursa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında ara yakalamalarla birlikte tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada, 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 lira, 14 bilezik, altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 dizüstü bilgisayar, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 hard disk, 5 hafıza kartı, 4 sim kart bloğu, tablet ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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