Uzman doktor kadın hastaya cinsel tacizden tutuklandı!
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tedavi için hastaneye giden 25 yaşındaki L.İ. isimli kadına cinsel tacizde bulunan dahiliye doktoru H.F.V., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor tutuklandı
Şanlıurfa'da, Suruç Devlet Hastanesi'nin dahiliye servisine muayene için giden L.İ. (25), iç hastalıkları uzmanı doktor H.F.V. tarafından cinsel tacize uğradı.
TACİZİ KANITLAMAK İÇİN İKİNCİ KEZ GİTTİ
İHA'da yer alan habere göre doktorun tacizini kanıtlamak için ikinci kez aynı servise muayene olmaya giden L.İ., taciz anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
GÖRÜNTÜLERLE EMNİYETE BAŞVURDU
L.İ.'nin görüntülerle emniyette şikayette bulunmasının ardından doktor H.F.V., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.F.V., tutuklama istemiyle sevk edildiği Suruç Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.