Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları arasında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerginlik, yeniden alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

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İHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada ağır yaralanan Enver Karataş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OĞLU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayda yaralanan Karataş’ın oğlu ise tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.