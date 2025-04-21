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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!

        Şanlıurfa'da, 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 30 yaşındaki Yusuf Öden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Öden'in yakınları, saldırıyla ilgisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini ateşe verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:14
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        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
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        Şanlıurfa'da olay, 25 Mart gecesi Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden (30), ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATA BİR AY TUTUNABİLDİ

        İlk müdahalesi burada yapılan Öden, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YAKINLARI EVLERİ ATEŞE VERDİ

        Öden’in ölüm haberinin ardından yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu ileri sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu.

        JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

        Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma müdahale etti, çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINDA

        Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Elgün Mahallesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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