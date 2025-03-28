Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, B.M. ve H.M, evlilik dışı dünyaya getirdikleri bebeği birlikte öldürüp, menfezin kenarına bıraktı. JASAT, 2 yıl süren çalışmanın ardından şüphelileri tespit edip gözaltına aldı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede 30 Mart 2023'te yol kenarında menfez içinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
MENFEZE BİRLİKTE BIRAKMIŞLAR
AA'daki habere göre ekiplerce yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla öldürdüğü ve menfez kenarına birlikte bıraktığı tespit edildi.
İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan B.M. ve H.M, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.