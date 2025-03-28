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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Cani çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet | Son dakika haberleri

        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, B.M. ve H.M, evlilik dışı dünyaya getirdikleri bebeği birlikte öldürüp, menfezin kenarına bıraktı. JASAT, 2 yıl süren çalışmanın ardından şüphelileri tespit edip gözaltına aldı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:35
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        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
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        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede 30 Mart 2023'te yol kenarında menfez içinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        MENFEZE BİRLİKTE BIRAKMIŞLAR

        AA'daki habere göre ekiplerce yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla öldürdüğü ve menfez kenarına birlikte bıraktığı tespit edildi.

        İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan B.M. ve H.M, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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