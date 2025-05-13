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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: 25 ilde dolandırıcılık yapmışlardı! | Son dakika haberleri

        25 ilde dolandırıcılık yapmışlardı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:29 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:39
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        25 ilde dolandırıcılık yapmışlardı!
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirtti.

        AA'da yer alan habere göre Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep'te, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'inin tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

        Operasyonu koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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