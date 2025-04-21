Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, oyun oynarken kaybolan 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsiye gönderildi. Soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'da olay, Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Bünyamin Saruhan (13), bir süre sonra kayboldu.
AFAD EKİPLERİ ARAMA BAŞLATTI
DHA'daki habere göre ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU
Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bünyamin Saruhan'ın, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.