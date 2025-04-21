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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Bünyamin 13 yaşındaydı! Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı | Son dakika haberleri

        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, oyun oynarken kaybolan 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsiye gönderildi. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:38
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        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
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        Şanlıurfa'da olay, Akçakale ilçesine bağlı Aşağı Çinpolat Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Bünyamin Saruhan (13), bir süre sonra kayboldu.

        AFAD EKİPLERİ ARAMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

        SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU

        Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Bünyamin Saruhan'ın, 3 kilometre uzaklıktaki Obalı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Sudan çıkarılan cansız beden, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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