Şanlıurfa'da olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yorgun (43) ile eşi Zeliha Yorgun arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında Hasan Yorgun, yanındaki bıçakla eşi Zeliha Yorgun’u 15 yerinden bıçakladı.

ZELİHA HASTANEYE KALDIRILDI DHA'daki habere göre kavga sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Zeliha Yorgun, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ Acil serviste tedavi altına alınan Yorgun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Zeliha Yorgun’un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

KATİL KOCA KAÇARKEN YAKALANDI Polis, kaçmaya çalışan Hasan Yorgun’u yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.