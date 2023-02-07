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ŞANLIURFA DEPREM SON DURUM! Şanlıurfa'da kaç kişi öldü? Şanlıurfa ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve kaç bina yıkıldı? Şanlıurfa deprem son durum açıklanıyor

Şanlıurfa'da depremin ardından son durum açıklanıyor! Şanlıurfa'da deprem bilançosu

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinden etkilenen illerimizden biri olan Şanlıurfa'da deprem sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı ilimizdeki son durumu bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

Giriş: 07.02.2023 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Diri fay hatları üzerinde bulunması hasebiyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan yurdumuzda 7 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydana geldi. Söz konusu depremden Şanlıurfa da oldukça etkilendi. İşte, Şanlıurfa ilimizde son durum...

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI! 

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 7.6 ŞİDDETİNDE YENİ DEPREM!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • TÜRKİYE GÜNE DEPREM İLE UYANDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gazaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

  • 3 BİN 549 VEFAT, 22 BİN 168 YARALI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 3 bin 549'a yükseldi, 22 bin 168 yaralı var

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • İLK DEPREM PAZARCIK'TA 7.4 ŞİDDETİNDE OLDU! 

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.

  • GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMANMARAŞ VALİSİ COŞKUN'U ARADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

    Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u aradı.

    Erdoğan, Coşkun'dan depremle ilgili bilgi aldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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