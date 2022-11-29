Uyuşturucu satıcılarının açtığı ateşte 2 polis yaralandı

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin yakalamak istediği 'torbacı' diye tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı pompalı tüfekle ateş açtı. 2 polis memurunun yaralandığı olayın ardından kaçan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanırken, saldırıda kullandığı belirlenen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 3 şüpheliyi tespit etti. Takip edildiklerini ve yakalanacaklarını fark eden şüphelilerden biri sivil polislere pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda polis memurları Ali Bozkurt (33) ve Olcay Kulakçı (35) ayaklarından isabet eden saçmalarla yaralandı. Polislerin de ateş açmasıyla kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; acil serviste tedaviye alınan Bozkurt ve Kulakçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

2 polis memurunu tüfekle yaralayarak kaçan uyuşturucu satıcılarının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.