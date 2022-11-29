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Manavgat'ta 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polisle çatıştı: 1 zanlı öldü, 2 polis yaralandı

Antalya Manavgat'ta 'dur' ihtarına uymayan otomobilden polise ekiplerine ateş açıldı. 2 polisin yaralandığı çatışmada 1 şüpheli öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 29.11.2022 - 04:11 | Güncelleme: ABONE OL
Manavgat'ta şüpheliler polisle çatıştı: 1 zanlı öldü, 2 polis yaralandı
Manavgat'ta şüpheliler polisle çatıştı: 1 zanlı öldü, 2 polis yaralandı
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AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı.

1 ŞÜPHELİ ÖLDÜ, 2 POLİS YARALANDI

Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. AA'nın haberine göre; çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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