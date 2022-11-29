Manavgat'ta şüpheliler polisle çatıştı: 1 zanlı öldü, 2 polis yaralandı

Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. AA'nın haberine göre; çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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