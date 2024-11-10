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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 7 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:37
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 7 yaşındaki Suriye uyruklu M.U, Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

        Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #Şanlıurfa
        #sulama kanalı
        #boğulma
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