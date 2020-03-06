AA

Şanlıurfa'da restore edilen 8 asırlık cami 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Tarihi Döşeme Camisi'nde, zeminin Balıklıgöl'e doğru kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce başlatılan ve yaklaşık 5 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. Cami, cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Cami İmam Hatibi Bülent Üzgün, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından caminin ibadete tekrar açıldığını söyledi. Caminin bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Üzgün, "Cami eskisinden daha sağlam ve güzel oldu. Artık insanlar gönül huzuruyla ibadetlerini yapabilecekler. Yapılan çalışmalarla caminin kaymasının önüne geçildi. Bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.