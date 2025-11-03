Habertürk
        Haberler Gündem Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:00
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        A.A. idaresindeki otomobil ile Mustafa U. (35) yönetimindeki motosiklet, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada motosikletteki sürücü Mustafa U. ile Hasan K. (24) ağır yaralandı.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

