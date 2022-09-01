İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ferhan Sevik'in (36) kullandığı 10 Y 5935 plakalı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı Siverek Otobüs Terminali kavşağında Burhan Selişter (28) idaresindeki 34 BBL 723 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Ferhan Sevik ile otomobillerde bulunan Nezmi Ercan (45), Zübeyir Özevin (37), Zafer Öktan (55) ve Abdulkadir Özusan (19) yaralandı.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zafer Öktan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.